Сделать срочно баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок278 просмотров

Нужно срочно сделать по фирменному стилю, который представляется. Парочку гифовых баннера разных размеров.

Жду предложений. Оплата исключительно ЯД.

15 лет назад
alikfeld
Гость 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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