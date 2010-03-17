1) нужен флеш банер 2) как альтернатива подойдет и гиф банер 3) максимальный обьем 150 Кб 4) размер 160x300 (пример 3 банер сверху, на правой стороне сайта, второй ряд по вертикали ...
Создание баннера
Нужен креативный флеш-дизайнер -анниматор для создания баннера, вес 35 кб по требованиям Adriver.
Тематика баннера Акция в интернет – магазине R O Z E T K A: Bluetooth в подарок к музыкальным мобильным телефонам Nokia
Бюджет проекта: 200 долл. Оплата по веб мани в течение рабочих суток с момента согласования баннера.
Проект включает: баннер 240*400 и ресайзы к нему 730*90, 728*90, 300*250, 728*240
Сроки исполнения: до 23 марта.
Аннимация должна быть живая и выразительная. Персонажи яркие и с характером.
Примеры стилистики наших персонажей и баннеров здесь: http://www.myspace.com/dreammadecreative
и здесь продолжение http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll&friendId=520397740
Сценарий баннера:
В кадре планета Земля в зеленоватой дымке и подлетающая к ней летающая тарелка.
В ней инопланетянин.
Он наблюдает за землянами на зуме телескопа.
И конспектирует на ноуте:
Способны общаться на большом расстоянии. Телепаты.
В кадре: мужчина один идет с блютузом по улице и увлеченно жестикулируя разговаривает.
На поясе - мобильный телефон Nokia.
Следующая запись в отчете инопланетного гостя:
Танцуют от космических вибраций сами по себе.
В кадре телескопа: симпатичная девушка в наушниках и с телефоном в метро.
Слушает музыку и пританцовывает на фоне статичных понурых женщин и мужчин. Но поясе у нее пристегнут моб. тел. Нокиа
Инопланетянин улыбается и сам начинает двигать своими антенками с ней в такт.
Пишет: Технологичны, музыкальны, позитивны.
Потом изображение отодвигается.
Опять показывают Землю, которая плавно превращается в смайл, к-й подмигивает.
У него на экране планета подписана «Планета Розетка»
Только на планете Розетка!
Bluetooth в подарок к музыкальным мобильным телефонам Nokia!
модель Nokia 5530 + Bluetooth гарнитура Nokia BH-105 (качественная векторизация девайсов)
Условия акции также внизу на каждом кадре на красной плашке.
Обязательные элементы макета: лого Розетка, шрифты Розетка, зеленая и красные плашки Розетка, подпись гарнитуры и телефона Нокиа- фирменным шрифтом Нокиа.
Отдельно могу отправить исходники с нашими фирменными плашками, логотипы, гайд по цветам и штрифтам и референсы на фон баннера.
Если вы сомневаетесь в том, что сможете выполнить баннер с таким уровнем аннимации, по данному сценарию и сжать его до 35 кб, сотрудничество лучше не начинать.
Заявки фрилансеров
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