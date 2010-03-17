Создание баннера

Нужен креативный флеш-дизайнер -анниматор для создания баннера, вес 35 кб по требованиям Adriver.

Тематика баннера Акция в интернет – магазине R O Z E T K A: Bluetooth в подарок к музыкальным мобильным телефонам Nokia

Бюджет проекта: 200 долл. Оплата по веб мани в течение рабочих суток с момента согласования баннера.

Проект включает: баннер 240*400 и ресайзы к нему 730*90, 728*90, 300*250, 728*240

Сроки исполнения: до 23 марта.

Аннимация должна быть живая и выразительная. Персонажи яркие и с характером.

Примеры стилистики наших персонажей и баннеров здесь: http://www.myspace.com/dreammadecreative

и здесь продолжение http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll&friendId=520397740

Сценарий баннера:

В кадре планета Земля в зеленоватой дымке и подлетающая к ней летающая тарелка.

В ней инопланетянин.

Он наблюдает за землянами на зуме телескопа.

И конспектирует на ноуте:

Способны общаться на большом расстоянии. Телепаты.

В кадре: мужчина один идет с блютузом по улице и увлеченно жестикулируя разговаривает.

На поясе - мобильный телефон Nokia.

Следующая запись в отчете инопланетного гостя:

Танцуют от космических вибраций сами по себе.

В кадре телескопа: симпатичная девушка в наушниках и с телефоном в метро.

Слушает музыку и пританцовывает на фоне статичных понурых женщин и мужчин. Но поясе у нее пристегнут моб. тел. Нокиа

Инопланетянин улыбается и сам начинает двигать своими антенками с ней в такт.

Пишет: Технологичны, музыкальны, позитивны.

Потом изображение отодвигается.

Опять показывают Землю, которая плавно превращается в смайл, к-й подмигивает.

У него на экране планета подписана «Планета Розетка»

Только на планете Розетка!

Bluetooth в подарок к музыкальным мобильным телефонам Nokia!

модель Nokia 5530 + Bluetooth гарнитура Nokia BH-105 (качественная векторизация девайсов)

Условия акции также внизу на каждом кадре на красной плашке.

Обязательные элементы макета: лого Розетка, шрифты Розетка, зеленая и красные плашки Розетка, подпись гарнитуры и телефона Нокиа- фирменным шрифтом Нокиа.

Отдельно могу отправить исходники с нашими фирменными плашками, логотипы, гайд по цветам и штрифтам и референсы на фон баннера.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете выполнить баннер с таким уровнем аннимации, по данному сценарию и сжать его до 35 кб, сотрудничество лучше не начинать.