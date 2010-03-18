Создание Rich-медиа баннера в двух форматах 240 *350 и 300*250 (содержание одно и тоже) для старта интернет-магазина .Тема баннера должна быть связана с названием магазина и его профилем.Очень важно:

Качество баннера должно быть отличным и очень привлекательным для потенциального клиента магазина.