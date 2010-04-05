Требуется изготовление кнопки на сайт

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  2. Баннеры
Завершен5 заявок226 просмотров

Требуется изготовление обыкновенной или флеш кнопки, которую можно будет размещать на др. сайтах.

Кнопка для этого сайта http://photorom.ru/ . Может что-то похожее на синюю внизу "Дорус"

Предлагайте оплату.Оплата при встрече (Москва) или яндекс-деньги или вообще возможна сумма на номер телефона.

15 лет назад
sanechik77
Александр 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Молодец Татьяна, сделала кнопку по моему описанию в 15 мин. Дёшево, точно и красиво. Спасибо
Отличный работодатель. Все четко, как договаривались. Понятное ТЗ, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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