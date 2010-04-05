Требуется изготовление кнопки на сайт

Требуется изготовление обыкновенной или флеш кнопки, которую можно будет размещать на др. сайтах.

Кнопка для этого сайта http://photorom.ru/ . Может что-то похожее на синюю внизу "Дорус"

Предлагайте оплату.Оплата при встрече (Москва) или яндекс-деньги или вообще возможна сумма на номер телефона.