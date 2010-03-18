Приготовить флеш баннер

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт18 заявок303 просмотра

Изготовить флеш баннер размера 465 на 217.

Качественный , динамичный )

пример может не лучший но примерно чего хотелось бы получить можно посмотреть тут: www.eicom.ru

прикрепил псд файл там все размечено, слои и тд

в баннере надо показать чем занимается компания, преимущества и тд

все тексты есть на сайте pfind.ru там три обзаца под картинкой

как сократить текст чтобы он органично вписывался во флеш пологаемся на ваш проффесионализм.

спасибо Всем заинтерисовавшимся

ждем ваших предложений и хотелось бы посмотреть на ваши работы

15 лет назад
new-job
Уца 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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