Требуется изготовление обыкновенной или флеш кнопки, которую можно будет размещать на др. сайтах. Кнопка для этого сайта http://photorom.ru/ . Может что-то похожее на синюю внизу "Дорус" Предлагайте оплату.Оплата при встрече (Москва) или яндекс-деньги ...
Приготовить флеш баннер
Изготовить флеш баннер размера 465 на 217.
Качественный , динамичный )
пример может не лучший но примерно чего хотелось бы получить можно посмотреть тут: www.eicom.ru
прикрепил псд файл там все размечено, слои и тд
в баннере надо показать чем занимается компания, преимущества и тд
все тексты есть на сайте pfind.ru там три обзаца под картинкой
как сократить текст чтобы он органично вписывался во флеш пологаемся на ваш проффесионализм.
спасибо Всем заинтерисовавшимся
ждем ваших предложений и хотелось бы посмотреть на ваши работы
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