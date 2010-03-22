Создание баннера 468х60

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки148 просмотров

Требуется создание баннера для сайта форекс тематики

нужен грамотно сделанный красивый (без излишеств)

насчет вариантов просьба в личку

насчет оплаты так же

15 лет назад
sergindo
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Отлично, ствлю 10 баллов, исполнитель подошел к поставленной задаче отвественно и с энтузиазмом очень бстро его выполнил и очень качественно, отличный исполнитель если что надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Четкое задание. Оплата сразу по факту! Спасибо, Сергей. Обращайтесь ;)

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Несложный баннер.

    $25

    Нужно создать несложный flash баннер для туристической компании. Есть концепция. размер 468х60. Содержание: 1 картинка и надпись- "Нужен оригинальный и необычный подарок?" 2 картинка и надпись - "Выбери подарочный сертификат ТОП-ТУР" ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется 8 баннеров

    Требуется gif баннеры для платников 1 платник - 1 баннер размером 486x60 1 баннер размером 120x240 и таким образом для 4 платников

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавление URL во флеш баннеры

    $5

    Необходимо: * добавить к 4 уже готовым баннерам во FLA открытие URLа по щелчку (URL будет предоставлен исполнителю); * разместить эти баннеры в SWF в одном HTML файле с размерами, которые указаны в ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приготовить флеш баннер

    $75

    Изготовить флеш баннер размера 465 на 217. Качественный , динамичный ) пример может не лучший но примерно чего хотелось бы получить можно посмотреть тут: www.eicom.ru прикрепил псд ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется изготовление кнопки на сайт

    Требуется изготовление обыкновенной или флеш кнопки, которую можно будет размещать на др. сайтах. Кнопка для этого сайта http://photorom.ru/ . Может что-то похожее на синюю внизу "Дорус" Предлагайте оплату.Оплата при встрече (Москва) или яндекс-деньги ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно сделать 2 флеш банера

    Нужно сделать два флеш баннера. Слайды уже готовые. Все что нужно сделать это сделать "флеш-переход" от слайда к слайду. Жду ваши предложения.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер 200х300

    $10

    Нужен рекламный баннер 200х300 для этого магазина - www.maxbooki.ru.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад