Нужна анимированая кнопка 88*31

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок245 просмотров

Тематика "Интернет магазин бытовой техники и ноутбуков в Гомеле"

Желательно в красных цветах.

Должна быть выразительныя и сразу выделяться среди остальных

За понравившуюся - отзыв гарантирую

15 лет назад
goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание баннера 468х60

    $10

    Требуется создание баннера для сайта форекс тематики нужен грамотно сделанный красивый (без излишеств) насчет вариантов просьба в личку насчет оплаты так же

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Несложный баннер.

    $25

    Нужно создать несложный flash баннер для туристической компании. Есть концепция. размер 468х60. Содержание: 1 картинка и надпись- "Нужен оригинальный и необычный подарок?" 2 картинка и надпись - "Выбери подарочный сертификат ТОП-ТУР" ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется 8 баннеров

    Требуется gif баннеры для платников 1 платник - 1 баннер размером 486x60 1 баннер размером 120x240 и таким образом для 4 платников

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавление URL во флеш баннеры

    $5

    Необходимо: * добавить к 4 уже готовым баннерам во FLA открытие URLа по щелчку (URL будет предоставлен исполнителю); * разместить эти баннеры в SWF в одном HTML файле с размерами, которые указаны в ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приготовить флеш баннер

    $75

    Изготовить флеш баннер размера 465 на 217. Качественный , динамичный ) пример может не лучший но примерно чего хотелось бы получить можно посмотреть тут: www.eicom.ru прикрепил псд ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется изготовление кнопки на сайт

    Требуется изготовление обыкновенной или флеш кнопки, которую можно будет размещать на др. сайтах. Кнопка для этого сайта http://photorom.ru/ . Может что-то похожее на синюю внизу "Дорус" Предлагайте оплату.Оплата при встрече (Москва) или яндекс-деньги ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно сделать 2 флеш банера

    Нужно сделать два флеш баннера. Слайды уже готовые. Все что нужно сделать это сделать "флеш-переход" от слайда к слайду. Жду ваши предложения.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад