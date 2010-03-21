Flash баннер

Нужен ГИФ баннер, размером 200x200 пикселей, не больше 30Кб, на тему аренды и размещения серверов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/ Более подробно с информацией об услугах можно почитать на страницах: ...