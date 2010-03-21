Нужно создать 2 флеш баннера для рекламы инет-магазина www.megamarket.lg.ua 1-й баннер размер 800px-150px основная направленность на рекламу LCD, LED телевизоров и HD медиаплееров (баннер будет размещаться в разделе Видеофильмов) ...
Flash баннер
Требуется flash-баннер (пример http://www.mordovia-sport.ru/) талисман имеется свой в jpg формате.
Заявки фрилансеров
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