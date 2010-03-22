Баннер для сайта флеш игр

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки171 просмотр

Размер: 985 х 150 px

Описание: чтото вроде коллажа из персонажей или сюжетов флеш игр

Требования: просто, чтобы смотрелся и был интересным

Формат: .jpg или .gif

В приложении скрин сайта.

15 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$7
1 день
Повезло мне, что я связался с Романом. Все сделано быстро и качественно ( вариант баннера я принял с первого раза ). Спасибо за работу.
Отличный заказчик. Приятен в общение и отзывчив. Оплата моментально. Желаю удачи и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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