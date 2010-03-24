Повторить надпись

Для меню сайта в качестве кнопок используются картинки-надписи; при наведении курсора они подсвечивается.

Мне нужно сделать еще одну такую надпись в точно таком же стиле. Исходного psd нет.

я даю шрифт и те картинки, под которые нужно сделать. Повторюсь, что сделать нужно так, чтоб новая надпись выглядела точно так-же, как и старые.

Прошу предложения оставлять здесь.

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Уже не актуально, разобрался сам.

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