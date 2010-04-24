Создать FLASH баннер для проекта, размером 950x60 тянущийся по ширине.
Flash banner
Для сайта www.rino4ka.ru нужен баннер. 230 на 250.
В настоящее время на сайте стоит статичный jpg-вариант в правом верхнем углу.
Необходимо сделать его более живым и привлекательным, в рамках основного дизайна сайта.
Основные пункты баннера, меняющиеся поочередно:
- Экскурсии (можно показать пару картинок с экскурсий - катание на слонах; катание на квадроциклах; симиланские острова)
- Дайвинг (счастливые, улыбающиеся люди в аквалангах на яхте|лодке; дайверы плавающие под водой среди рыб)
- Бронирование вилл (улыбающиеся люди в бассейне собственной виллы)
Статичные, не меняются, расположены внизу баннера, отделены от верхних прямоугольным блоком, в котором стоит телефон + 66849056656
- Сопровождение рускоговорящего гида
- Бесплатная консультация.
- Посмотреть цены (нужно выделить и сделать шрифт покрупнее)
При нажатии на баннер пользователь должен попасть на http://www.rino4ka.ru/content/tseny-ekskursii-na-pkhukete
Если есть идеи готов расмотреть все варианты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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