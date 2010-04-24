Flash banner

Для сайта www.rino4ka.ru нужен баннер. 230 на 250.

В настоящее время на сайте стоит статичный jpg-вариант в правом верхнем углу.

Необходимо сделать его более живым и привлекательным, в рамках основного дизайна сайта.

Основные пункты баннера, меняющиеся поочередно:

- Экскурсии (можно показать пару картинок с экскурсий - катание на слонах; катание на квадроциклах; симиланские острова)

- Дайвинг (счастливые, улыбающиеся люди в аквалангах на яхте|лодке; дайверы плавающие под водой среди рыб)

- Бронирование вилл (улыбающиеся люди в бассейне собственной виллы)

Статичные, не меняются, расположены внизу баннера, отделены от верхних прямоугольным блоком, в котором стоит телефон + 66849056656

- Сопровождение рускоговорящего гида

- Бесплатная консультация.

- Посмотреть цены (нужно выделить и сделать шрифт покрупнее)

При нажатии на баннер пользователь должен попасть на http://www.rino4ka.ru/content/tseny-ekskursii-na-pkhukete

Если есть идеи готов расмотреть все варианты.