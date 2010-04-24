Flash banner

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$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок354 просмотра

Для сайта www.rino4ka.ru нужен баннер. 230 на 250.

В настоящее время на сайте стоит статичный jpg-вариант в правом верхнем углу.

Необходимо сделать его более живым и привлекательным, в рамках основного дизайна сайта.

Основные пункты баннера, меняющиеся поочередно:

- Экскурсии (можно показать пару картинок с экскурсий - катание на слонах; катание на квадроциклах; симиланские острова)

- Дайвинг (счастливые, улыбающиеся люди в аквалангах на яхте|лодке; дайверы плавающие под водой среди рыб)

- Бронирование вилл (улыбающиеся люди в бассейне собственной виллы)

Статичные, не меняются, расположены внизу баннера, отделены от верхних прямоугольным блоком, в котором стоит телефон + 66849056656

- Сопровождение рускоговорящего гида

- Бесплатная консультация.

- Посмотреть цены (нужно выделить и сделать шрифт покрупнее)

При нажатии на баннер пользователь должен попасть на http://www.rino4ka.ru/content/tseny-ekskursii-na-pkhukete

Если есть идеи готов расмотреть все варианты.

15 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Быстрое и креативность исполнение, умеет угадывать желания заказчика. Терпелив и вежлив. Сотрудничаю второй раз. Рекомендую.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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