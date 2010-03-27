Приватный проект для Бабицкого Сергея

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Завершен1 заявка127 просмотров

Создать FLASH баннер для проекта, размером 950x60 тянущийся по ширине.

15 лет назад
crazyshark
Андрей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$50
1 день
Тематика баннера для Сергея была неизвестна, но даже моё беглое описание задачи, позволило с первой попытки создать хороший баннер и после первой корректировки было достигнуто полное восхищение выполненной работы заказчиком. За что огромное спасибо! Будем сотрудничать дальше.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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