Flash баннер 730x90

$20
  1. Биржа фриланса
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Завершен8 заявок200 просмотров

НАЗВАНИЕ БАННЕРА: STuning

Размеры баннера: 730x90 пикселей

- Копания: STuning

- Сайт компании: нет

- Логотип: в приложении

- Текст:

-штатные мультимедийные системы

-ксенон

-сигнализация

-097 922 22 29

- Соф. Боргащовка, ул. Жулянска, 12

- Цетовая гамма: серо-голубые тона.

Срок - до завтра, чем быстрее - тем больше награда за скорость

Сегодня до 24.00 - 30$

завтра до 9.00 - 25$

c 9.00 до 14.00 - 20$

15 лет назад
adjaro
Артур 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Молниеносное исполнение поставленной задачи без малейшей потери качества. Отличный исполнитель - рекомендую.
Было приятно иметь дело. Спасибо! Обращайтесь ещё!

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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