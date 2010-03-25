Нужен баннер

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Закрыт10 заявок220 просмотров

Нужен flash-баннер, который транслирует содержание определенного текстового файла.

15 лет назад
lermontov-nma
Михаил 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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