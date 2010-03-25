Необходимо сделать флеш-шапку (баннер) для сайта http://thermo-m.ru/ Сюжет - демонстрация фотографий, фотографий 9, показываться должны по три, т.е. три фотографии появляются слева направо, заполняя пространство флешки, потом появляются другие три и т.д. ...
Требуется 3 flash баннера
Нужно изготовить 3 flash баннера 468Х60 для сайта
http://www.aromagazin.ru (интернет магазин эфирных масел)
на дизайн сайта не ориентируйтесь! так как он будет менятся.
2 банннера делаем по нашему сценарию
1 баннер сценарий придумываете сами (свободный полёт вашей фантазии господа фрилансеры!)
Приоритет при оценке результатов получит тот участник чей баннер будет иметь наиболее высокий CTR.
в то же время мы прекрасно понимаем что CTR не показатель креативности баннера, поэтому подход к оценке результатов будет взвешенный.
Победившему участнику так же надо будет сделать( за дополнительную плату) ресайз и адаптацию баннеров с 468Х60 на 120х240.
СЦЕНАРИЙ 1
Фон баннера - силуэты танцующих и радостных людей которые изменяются. На этом фоне появляются красочные брызги.
Вспыхивает надпись "Мы продаём хорошее настроение, доставка в день заказа! aromagazin.ru"
СЦЕНАРИЙ 2
Фон баннера нежный пастельный тон и чувственный поцелуй мужчины и женщины. в кадре только часть их лиц. Плавно появляется надпись "Продаем эротическое настроение, aromagazin.ru"
По тексту пробегает блик.(баннер должен быть очень сдержанным, не пошлым, аура баннера романтическая)
Ждём заявок и работ!
Заявки фрилансеров
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