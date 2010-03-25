Требуется 3 flash баннера

# 1 — $ 30

Нужно изготовить 3 flash баннера 468Х60 для сайта

http://www.aromagazin.ru (интернет магазин эфирных масел)

на дизайн сайта не ориентируйтесь! так как он будет менятся.

2 банннера делаем по нашему сценарию

1 баннер сценарий придумываете сами (свободный полёт вашей фантазии господа фрилансеры!)

Приоритет при оценке результатов получит тот участник чей баннер будет иметь наиболее высокий CTR.

в то же время мы прекрасно понимаем что CTR не показатель креативности баннера, поэтому подход к оценке результатов будет взвешенный.

Победившему участнику так же надо будет сделать( за дополнительную плату) ресайз и адаптацию баннеров с 468Х60 на 120х240.

СЦЕНАРИЙ 1

Фон баннера - силуэты танцующих и радостных людей которые изменяются. На этом фоне появляются красочные брызги.

Вспыхивает надпись "Мы продаём хорошее настроение, доставка в день заказа! aromagazin.ru"

СЦЕНАРИЙ 2

Фон баннера нежный пастельный тон и чувственный поцелуй мужчины и женщины. в кадре только часть их лиц. Плавно появляется надпись "Продаем эротическое настроение, aromagazin.ru"

По тексту пробегает блик.(баннер должен быть очень сдержанным, не пошлым, аура баннера романтическая)

Ждём заявок и работ!