Баннер - тематика - доставка цветов!

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Закрыт34 заявки307 просмотров

Баннер 468x60 в форматах GIF, AnimGIF, JPEG, Flash - до 35 кб.

Какой лучше смотреться будет. Просто я не разбираюсь во всех понятиях.

Тематика - доставка цветов, букетов.

Специализируемся в основном на розах и тюльпанах.

Баннер будет располагаться на сайте знакомств.

В личку не писать.

ЦЕну вопроса выставляйте сами.

15 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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