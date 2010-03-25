Нужно создать баннер по макету в аттаче и встроить его в HTML код сайта http://k.org.ua/ Картинки, текст и линки должны управляться через XML. Картинки должны ресайзиться пропорционально. Результатом выполненной работы должен быть ...
Баннер - тематика - доставка цветов!
Баннер 468x60 в форматах GIF, AnimGIF, JPEG, Flash - до 35 кб.
Какой лучше смотреться будет. Просто я не разбираюсь во всех понятиях.
Тематика - доставка цветов, букетов.
Специализируемся в основном на розах и тюльпанах.
Баннер будет располагаться на сайте знакомств.
В личку не писать.
ЦЕну вопроса выставляйте сами.
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