Баннер - тематика - доставка цветов!

Баннер 468x60 в форматах GIF, AnimGIF, JPEG, Flash - до 35 кб.

Какой лучше смотреться будет. Просто я не разбираюсь во всех понятиях.

Тематика - доставка цветов, букетов.

Специализируемся в основном на розах и тюльпанах.

Баннер будет располагаться на сайте знакомств.

В личку не писать.

ЦЕну вопроса выставляйте сами.