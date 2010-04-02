Баннеры для интернет магазина

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Завершен12 заявок325 просмотров

Необходимо 5 баннеров для интернет-магазина сантехники.

Статичные

Размер 200 на 250

Спец предложение, лучшая цена и т.д.

Срочно, цена, срок, icq для быстрой связи.

15 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$30
3 дня
Отличный исполнитель! Просто восторг! На момент написания отзыва у меня уже 45 проектов на веблансере, огромный опыт в отбирании и общении. Всё сделано идеально, даже лучше чем я мог ожидать. Мария желаю новых интересных проектов, а остальным - обращайтесь, не пожалеете.
Отличный заказчик, сам предложил предоплату, при незавершеном проекте, что бывает крайне редко:) Прислушался ко всем моим рекомендациям по формату баннеров и сценарию. Приятно было поработать. Один из самых «легких» заказчиков, как в общении, так и по техническим моментам.

Заявки фрилансеров

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад

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