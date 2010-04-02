Баннеры для интернет магазина

Отличный исполнитель! Просто восторг! На момент написания отзыва у меня уже 45 проектов на веблансере, огромный опыт в отбирании и общении. Всё сделано идеально, даже лучше чем я мог ожидать. Мария желаю новых интересных проектов, а остальным - обращайтесь, не пожалеете.