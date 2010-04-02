Сделать баннер "Продажа школьной формы". Сохранить в размерах: 468x60, 200x200, 250x250, 728x90 размер максимум 50 Кб Картинки, тематика, оформление тут: http://www.odiag.com/schooldress.html Обязательно присутствие фото формы с ...
Баннеры для интернет магазина
Необходимо 5 баннеров для интернет-магазина сантехники.
Статичные
Размер 200 на 250
Спец предложение, лучшая цена и т.д.
Срочно, цена, срок, icq для быстрой связи.
Выбранный исполнитель
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