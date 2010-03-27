Сделать баннер "Продажа школьной формы". Сохранить в размерах: 468x60, 200x200, 250x250, 728x90 размер максимум 50 Кб Картинки, тематика, оформление тут: http://www.odiag.com/schooldress.html Обязательно присутствие фото формы с ...
Создание баннера (флеш + gif)
Требуется сделать баннер в двух форматах (флеш + gif).
Размер баннера 468*60 px
Баннер на детскую тематику - летнего лингвистического лагерь.
Очень приветствуются креативный подход и рисованый стиль.
P.S. При успешно выполненной работе последуют и другие заказы.
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