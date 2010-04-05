Flash баннер

Требуется сделать баннер 208px × 219px http://www.acover.ru/category/avtokovriki/?mark=8&... баннер должен рекламировать резину и диски содержать номер телефона мне видется идея баннер пополам разделить посередине номер телефона ! а сверху например идет резина слева направо а внизу диски справа на лево а потом наверху надпись РЕЗИНА а внизу ДИСКИ и посередине ЗВОНИТЕ

Баннер должен рекламировать продажу резину и дисков но люди должны звонить по номеру который указан в баннере