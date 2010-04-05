Flash баннер

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Завершен19 заявок276 просмотров

Требуется сделать баннер 208px × 219px http://www.acover.ru/category/avtokovriki/?mark=8&... баннер должен рекламировать резину и диски содержать номер телефона мне видется идея баннер пополам разделить посередине номер телефона ! а сверху например идет резина слева направо а внизу диски справа на лево а потом наверху надпись РЕЗИНА а внизу ДИСКИ и посередине ЗВОНИТЕ

Баннер должен рекламировать продажу резину и дисков но люди должны звонить по номеру который указан в баннере

15 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$15
1 день
Хороший исполнитель, сделала красивый, рабочий баннер в срок,заказал еще 2.

Заявки фрилансеров

Homusik
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад

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