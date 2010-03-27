Баннер с ротацией для интернет магазина

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Закрыт5 заявок199 просмотров

Необходим баннер с ротацией (4 вкладки) для интернет-магазина сантехники.

Ранее спрашивали что такое с ротацией, можно посмотреть на http://www.003.ru/ пример

Размер 440*160

Цена, срок, icq

15 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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