designfuture

СОЗДАНИЕ ВЕБ-САЙТОВ ПОД КЛЮЧ.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНЫ:

Сайт-визитка – сайт компании или частного лица, имеющий цель дать представление о компании/человеке, её/его методах работы, продукции/услуг.

Обычно сайт-визитка имеет 3 страницы – «О компании», «Продукция», «Контакты». Цена данного сайта составляет всего 5 000 руб.

Сроки создания занимают до 1 рабочего дня включительно.

Что в итоге? Рабочий сайт с шаблонным/эксклюзивным дизайном, движок: система управления сайтом (CMS Sitepro 2.0) которая позволяет полностью управлять содержимым сайта не имея технических знаний, домен+хостинг бесплатно на год.

Корпоративный сайт – сайт компании или корпорации, дающий исчерпывающие сведения о компании, как с точки зрения и информативности и визуализации. Сайт содержит такие доп. модули как: Форум, Видео-галерея, Фотоальбом с комментариями, Гостевая книга и т.д. Кол-во разделов подобного сайта неограничено. Цена данного сайта составляет от 15 000 руб.

Сроки создания занимают до недели включительно.

Что в итоге? Рабочий сайт с эксклюзивным дизайном, движок: система управления сайтом (CMS Sitepro 2.0) которая позволяет полностью управлять содержимым сайта не имея технических знаний, домен+хостинг бесплатно на год.

Интернет-магазин – Продажа товаров через Интернет. Сайт содержащий стандартный функционал магазина: Каталог товаров, Корзина покупателя, Администрирование заказов и т.д.

Цена данного сайта составляет от 15 000 руб.

Сроки создания занимают до недели включительно.

Что в итоге? Рабочий сайт с шаблонным/эксклюзивным дизайном, движок: система управления сайтом (CMS Sitepro 2.0) которая позволяет полностью управлять содержимым сайта не имея технических знаний, домен+хостинг бесплатно на год.

КОНТАКТЫ:

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Тел.: 8 (495) 925 37 45

ICQ: 979 444 44

С уважением, Бутко Сергей.

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