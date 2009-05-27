Приватный проект для Максима Волченкова

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок192 просмотра

Создание дизайна сайта

16 лет назад
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

pinions
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$250
5 дней
Спасибо Максиму за оперативную работу и отличное исполнение. Буду обращаться в будущем.
Было приятно работать с Анной: адекватная постановка задач, своевременная оплата, приятное общение. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

pinions
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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