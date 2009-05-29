Дизайн страницы для компании которая организует мероприятия для вип публике.Страница должна иметь строгий дизайн.Предпочтительны тёмные тона.Ближайшее мероприятие состоится в клубе www.justins.de На главной странице должно хорошо быть видно фотограффии клуба и мероприятия которые ...
Дизайн сайта фирмы производителя насосов
Нужен простой, но приятный дизайн сайта для фирмы, которая занимается производством насосов.
Нужна главная страница, внутренняя, катлог продукции.
На главной должны быть следующие элементы
- Меню и подменю
- Несколько товаров из каталога
- Новостной блок
- Текстовая информация о фирме
Внутрення старница
- тектовая ифнормация
- новостнйо блок
- меню/подменю
Каталог продукции
Сетка товаров, фото, короткое описание
Выбранный исполнитель
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