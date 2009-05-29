Дизайн сайта фирмы производителя насосов

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Завершен43 заявки456 просмотров

Нужен простой, но приятный дизайн сайта для фирмы, которая занимается производством насосов.

Нужна главная страница, внутренняя, катлог продукции.

На главной должны быть следующие элементы

- Меню и подменю

- Несколько товаров из каталога

- Новостной блок

- Текстовая информация о фирме

Внутрення старница

- тектовая ифнормация

- новостнйо блок

- меню/подменю

Каталог продукции

Сетка товаров, фото, короткое описание

16 лет назад
NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InfoRegion
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$350
7 дней
Работа была выполнена в срок и быстро. Все изменения и правки делались оперативно. Остался очень доволен работой этого фрилансера и в будущем буду обращаться еще :)
Четкое ТЗ. предоплата и оплата как и договаривались вовремя. Остались довольны работой! Готовы к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

InfoRegion
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад