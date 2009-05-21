Нужно разработать дизайн сайта для туристической фирмы. Что есть в наличии - фир. стиль, логотип. Требуеться создать уникальный дизайн, который привлекал бы клиентов, и не был похож на остальные ...
Создание анимированного сайта под ключ.
Нужно создать анимированный сайт детского центра используя наши наброски. Плюс разработка логотипа. Более подробное тз напишу в личку. Ваши предложения в личку.
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