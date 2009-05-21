Создание анимированного сайта под ключ.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки259 просмотров

Нужно создать анимированный сайт детского центра используя наши наброски. Плюс разработка логотипа. Более подробное тз напишу в личку. Ваши предложения в личку.

16 лет назад
homecasper
Елена 
43 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров