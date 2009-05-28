Joomla (Джумла) шаблон из Html страницы

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок222 просмотра

Нужно конвертнуть HTML шаблон в Joomla! шаблон. Исполнитель должен иметь отличные знания и опты по XHTML, CSS и Joomla! 1.5 шаблон делать. Шаблон должен содержать динамическое меню и без табличный код (только div)

Html шаблон отправлю по запросу

CSSHTMLJoomla
16 лет назад
almacom
47 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$65
1 день
Костя настоящий профессионал, кроме того он буквально 24 часа в сутки на связи, это был мой первый исполнитель которого можно было найти в любое время суток. Продолжаю работать с Костей.

Заявки фрилансеров

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад

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