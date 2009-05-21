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Дизайн для сайта
Здравствуйте,необходимо разработать стильный дизайн для веб сайта.
Тематика: Здоровая пища,Здоровый образ жизни, Здоровая нация (Казахстана)
Нужен в меру креативный, стильный дизайн, детали при личном контакте.
Обязательное условие - это предоставить Макет не позже чем в понедельник до 11 часов по Москве.
Тех, кто не может предоставить макет к этому времени, прошу не отмечаться.
В Личку просьба не писать !!!
Сроки - До понедельника 11 часов (по Москве).
Приоритет Меньшей цене и Лучшему портфолио.
Выбранный исполнитель
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