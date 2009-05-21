Дизайн для сайта

Здравствуйте,необходимо разработать стильный дизайн для веб сайта.

Тематика: Здоровая пища,Здоровый образ жизни, Здоровая нация (Казахстана)

Нужен в меру креативный, стильный дизайн, детали при личном контакте.

Обязательное условие - это предоставить Макет не позже чем в понедельник до 11 часов по Москве.

Тех, кто не может предоставить макет к этому времени, прошу не отмечаться.

В Личку просьба не писать !!!

Сроки - До понедельника 11 часов (по Москве).

Приоритет Меньшей цене и Лучшему портфолио.