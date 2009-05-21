Дизайн для сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт71 заявка669 просмотров

Здравствуйте,необходимо разработать стильный дизайн для веб сайта.

Тематика: Здоровая пища,Здоровый образ жизни, Здоровая нация (Казахстана)

Нужен в меру креативный, стильный дизайн, детали при личном контакте.

Обязательное условие - это предоставить Макет не позже чем в понедельник до 11 часов по Москве.

Тех, кто не может предоставить макет к этому времени, прошу не отмечаться.

В Личку просьба не писать !!!

Сроки - До понедельника 11 часов (по Москве).

Приоритет Меньшей цене и Лучшему портфолио.

16 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

vanvany4
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$250
3 дня

Заявки фрилансеров

vanvany4
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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