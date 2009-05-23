Здравствуйте. Хотелось бы поменять дизайн.Сайт посвящён полностью фильмам, также имеется:описания актёров, трейлеры и многое другое. Движок- DLE Обговариваю цену. До 40 вмз. Если сайт действительно хорош собой, тогда 50 вмз..Ориентируйтесь ...
Создание темы phpprobid 6.5 из готового дизайна
Есть дизайн в psd необходимо на его основе сделать тему для phpprobid 6.5
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