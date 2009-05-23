Создание темы phpprobid 6.5 из готового дизайна

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Завершен1 заявка113 просмотров

Есть дизайн в psd необходимо на его основе сделать тему для phpprobid 6.5

16 лет назад
3des
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$350
7 дней
Профессиональный исполнитель, не смотря на большой объем работ довел проект до конца и отличного результата. Учитывая что несколько человек уже брались за проект и потом бросали его не справившись Руслан сделал все профессионально и качественно. Приятно было с ним общаться.
Было приятно работать с Леонидом, предоставил все необходимые материалы - в сроках не ограничивал. Работа оплачена сразу после предоставления результатов на моем сервере! Готов работать на постоянной основе.

Заявки фрилансеров

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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