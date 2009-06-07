Нуждаюсь в дизайне сайта

Отдельное сенкс, великолепная работа. Хороший дизайнер и отличный человек в целом. Легко в общении, много идей, мыслей, советов относительно работы. Сказать можно много... но самое ценное - это взаимопонимание в обсуждении заказа и умение красиво воплотить мысли в работе. Имел честь наблюдать оба этих качества. Будет работа, обязательно обращусь снова. Работа выполнена на 10 баллов.