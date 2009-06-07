Нуждаюсь в дизайне сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка462 просмотра

Здравствуйте.

Хотелось бы поменять дизайн.Сайт посвящён полностью фильмам, также имеется:описания актёров, трейлеры и многое другое. Движок- DLE

Обговариваю цену. До 40 вмз.

Если сайт действительно хорош собой, тогда 50 вмз..Ориентируйтесь так.

DLE
16 лет назад
graf_21
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
$50
3 дня
Отдельное сенкс, великолепная работа. Хороший дизайнер и отличный человек в целом. Легко в общении, много идей, мыслей, советов относительно работы. Сказать можно много... но самое ценное - это взаимопонимание в обсуждении заказа и умение красиво воплотить мысли в работе. Имел честь наблюдать оба этих качества. Будет работа, обязательно обращусь снова. Работа выполнена на 10 баллов.
Элвису Николаю - большое спасибо за доверие и сотрудничество! Довольно четко и конкретно описал то что хочет получить - работать с Николаем - это действительно удовольствие. Оплата - поступила без задержек - в срок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад

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