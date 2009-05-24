Дизайн сайта художников

Нарисовать дизайн для сайта художников.

Требования:

Верх:

верхний левый угол - лого (предоставляется)

доп. горизонтальное меню - 4-5 пунктов

верх. правый угол - пиктограммы (главная, карта, мэйл) или телефоны

Ниже:

картина или композиция (картины художников предоставляются)

ниже:

меню горизонтальное

5 жанров

Портрет

Пейзаж

и т.д.

Левый и правый сайд бар: Боксы под новости и статьи не будет.

На сайте будет текст и картины и все.

контент и подвал - на ваше усмотрение

цветовое решение - на ваше усмортение

Можно использовать шаблоны. Большой плюс - если будете придерживаться концепции веб 2.0

icq: 395 907 434