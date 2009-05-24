Необходим дизайнер для разработки дизайна сайта стоматологического центра. Дизайн должен быть строгим и современным. В дизайне необходимо использовать элементы фирменного стиля компании (логотип и изображение). Жду Ваших предложений. Писать строго в ...
Дизайн сайта художников
Нарисовать дизайн для сайта художников.
Требования:
Верх:
верхний левый угол - лого (предоставляется)
доп. горизонтальное меню - 4-5 пунктов
верх. правый угол - пиктограммы (главная, карта, мэйл) или телефоны
Ниже:
картина или композиция (картины художников предоставляются)
ниже:
меню горизонтальное
5 жанров
Портрет
Пейзаж
и т.д.
Левый и правый сайд бар: Боксы под новости и статьи не будет.
На сайте будет текст и картины и все.
контент и подвал - на ваше усмотрение
цветовое решение - на ваше усмортение
Можно использовать шаблоны. Большой плюс - если будете придерживаться концепции веб 2.0
icq: 395 907 434
Заявки фрилансеров
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