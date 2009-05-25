Доделать несколько страниц шаблона (DLE8)

Шаблон сверстан (div + css) и поставлен на дле8, имеются макеты psd и сам шаблон и верстка автора.

Посмотреть шаблон можно тут - www.hitchkok.z52.ru

Нужно сделать:

1. Натянуть картинки соответственно макету в: полной новости, комментарии, регистрации, забыли пароль?, статические окна, Последние комментарии, Обратная связь, Добавление комментария в полной новости.

2. Сделать жирность соответственно макету: ссылки под чатом (Форум, Стол заказов, В процессе заливки, Правила оформления, Софт для Авангарда), ПОДРОБНЕЕ / СКАЧАТЬ, название новости.

3. В блоке Ваш профиль: нужно чтобы пометился пункт "Непрочитанные новости" целеком - не в 2 строки (разширить).

4. Регистрация! Забыли пароль? - убрать подчеркивание ссылок.

5. Сделать побольше отступ от "Ваш профиль" и "Чат" соответственно сделать отступ после чата, перед "Форум, Стол заказов, В процессе заливки, Правила оформления, Софт для Авангарда".

6. Чат сделать по центру между левым краем браузера и новостью.

7. Добавить "НАШИ ДРУЗЬЯ" - по центру между левым краем браузера и новостью, сделать прокрутку баннеров как на "www.uniongang.ru". Блок "НАШИ ДРУЗЬЯ" Отображаются на всех страницах сайта как и чат.

8. В полной новости пункты "[Редактировать новость] автор: Silver | 19 мая 2009 | Просмотров: 3" - соответственно макету.

9. Заменить картинку с закругленным уголком, в краткой новости и его же поставить в полной новости(он сейчас квадратичный) .

Сам шаблон выполнен по следующим требованиям:

1. Верстка макета под движек Datalife Engine 7.5-8

2. Блочная верстка в div + css + Javascript(всплывающая-эргономичная навигация категорий – (см. Скриншет №1))

3. Кроссбраузерная верстка: IE 5-8, Mozilla Firefox 2-3.*, Opera 8-9.*, Google Chrome *

4. Одинаковое отображение сайта в разрешениях монитора: от 1024 на 768 и всех (включая широкоформатные мониторы) до 1920 на 1080.

5. Валидный, семантически правильный код

6. SEO оптимизация кода

7. Проверка кода на валидность – jigsaw.w3.org/css-validat..

8. Быстрая загрузка страницы (маленький вес страницы, а именно до 90кб)

НИ один пункт не должен быть нарушен входе доработки шаблона! Нужно делать картинки и код по макету и валидному коду автора верстки.

Работы немного! Нужен ответственный верстальщик с качественным подходом(валидный, семантически правильный код) и выполнение работы с обязательным опытом работы с DLE.

Сроки: сегодня -завтра.

Бюджет: до 700 wmr, оплата по факту выполнения работы (демонстрация на вашем хостинге).