Качественный дизайн для гостиницы. Название "Золотой клен". Логотип такого плана maplegold.ru то есть лист и название. Полное ТЗ с исполнителем. Типовые страницы страницы: Главная, второстепенная, галерея (фотографии), статьи, отзывы, бронирование.
Доделать несколько страниц шаблона (DLE8)
Шаблон сверстан (div + css) и поставлен на дле8, имеются макеты psd и сам шаблон и верстка автора.
Посмотреть шаблон можно тут - www.hitchkok.z52.ru
Нужно сделать:
1. Натянуть картинки соответственно макету в: полной новости, комментарии, регистрации, забыли пароль?, статические окна, Последние комментарии, Обратная связь, Добавление комментария в полной новости.
2. Сделать жирность соответственно макету: ссылки под чатом (Форум, Стол заказов, В процессе заливки, Правила оформления, Софт для Авангарда), ПОДРОБНЕЕ / СКАЧАТЬ, название новости.
3. В блоке Ваш профиль: нужно чтобы пометился пункт "Непрочитанные новости" целеком - не в 2 строки (разширить).
4. Регистрация! Забыли пароль? - убрать подчеркивание ссылок.
5. Сделать побольше отступ от "Ваш профиль" и "Чат" соответственно сделать отступ после чата, перед "Форум, Стол заказов, В процессе заливки, Правила оформления, Софт для Авангарда".
6. Чат сделать по центру между левым краем браузера и новостью.
7. Добавить "НАШИ ДРУЗЬЯ" - по центру между левым краем браузера и новостью, сделать прокрутку баннеров как на "www.uniongang.ru". Блок "НАШИ ДРУЗЬЯ" Отображаются на всех страницах сайта как и чат.
8. В полной новости пункты "[Редактировать новость] автор: Silver | 19 мая 2009 | Просмотров: 3" - соответственно макету.
9. Заменить картинку с закругленным уголком, в краткой новости и его же поставить в полной новости(он сейчас квадратичный) .
Сам шаблон выполнен по следующим требованиям:
1. Верстка макета под движек Datalife Engine 7.5-8
2. Блочная верстка в div + css + Javascript(всплывающая-эргономичная навигация категорий – (см. Скриншет №1))
3. Кроссбраузерная верстка: IE 5-8, Mozilla Firefox 2-3.*, Opera 8-9.*, Google Chrome *
4. Одинаковое отображение сайта в разрешениях монитора: от 1024 на 768 и всех (включая широкоформатные мониторы) до 1920 на 1080.
5. Валидный, семантически правильный код
6. SEO оптимизация кода
7. Проверка кода на валидность – jigsaw.w3.org/css-validat..
8. Быстрая загрузка страницы (маленький вес страницы, а именно до 90кб)
НИ один пункт не должен быть нарушен входе доработки шаблона! Нужно делать картинки и код по макету и валидному коду автора верстки.
Работы немного! Нужен ответственный верстальщик с качественным подходом(валидный, семантически правильный код) и выполнение работы с обязательным опытом работы с DLE.
Сроки: сегодня -завтра.
Бюджет: до 700 wmr, оплата по факту выполнения работы (демонстрация на вашем хостинге).
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