Есть небольшая работка.. Тут нужны знания html, css .. Вот задание: 1) Если добавить ссылку на " Вход Регистрация" Текст станет меньше... 2) Если добавить ссылку на "ДА НЕТ" (ВАМ УЖЕ ЕСТЬ 18 ...
Дизайн для гостиницы
Качественный дизайн для гостиницы.
Название "Золотой клен". Логотип такого плана maplegold.ru то есть лист и название.
Полное ТЗ с исполнителем.
Типовые страницы страницы: Главная, второстепенная, галерея (фотографии), статьи, отзывы, бронирование.
Выбранный исполнитель
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