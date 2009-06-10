Дизайн для гостиницы

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен82 заявки875 просмотров

Качественный дизайн для гостиницы.

Название "Золотой клен". Логотип такого плана maplegold.ru то есть лист и название.

Полное ТЗ с исполнителем.

Типовые страницы страницы: Главная, второстепенная, галерея (фотографии), статьи, отзывы, бронирование.

16 лет назад
klenovnn
Николай 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Tiburon
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$150
7 дней
Приятный человек, с характером, мне это понравилось. Общий язык найти легко, после работа у нас пошла активно. Сроки не нарушает, все во время. Планирую работать дальше!
В спорной ситуации проявил себя с лучшей стороны. Честный и надежный человек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Tiburon
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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