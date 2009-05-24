Нарисовать дизайн для сайта художников. Требования: Верх: верхний левый угол - лого (предоставляется) доп. горизонтальное меню - 4-5 пунктов верх. правый угол - пиктограммы (главная, карта, мэйл) или телефоны ...
Дизайн монтессори
Требуется нарисовать дизайн для сайта http://www.montessori-mir.ru/
Монтессори - это была такая женщина Мари, итальянка, по ее методике обучают детей - более эффективная система обучения чем то, что мы как обычные советские люди получали в дет. садах.
Нужен дизайнер с уклоном на легкость в дизайне и способность передать каплю детства в шапке сайте в виде статического коллажа.
Оплата wmz
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим дизайнер для разработки дизайна сайта стоматологического центра. Дизайн должен быть строгим и современным. В дизайне необходимо использовать элементы фирменного стиля компании (логотип и изображение). Жду Ваших предложений. Писать строго в ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходим дизайн, РЕ-дизайн Интернет-магазина. Рассмотрю все предложения. Домен: http://podarkizdes.ru/ Двигло на Shop-Script P.S. Обязательно Сроки и цены...Дизайн сайтов77 заявокЗакрыт16 лет назад
Всвязи с дефолтом предыдущего дизайнера (заказчик не принял дизайн) объявляю тендер на разработку нового варианта. Кто готов взяться прямо сейчас - пишите. Времени ещё не в обрез, но уже поджимает немного. Все подробности ...Закрыт16 лет назад
- $250
Ниже - описание сайта. Краткий бриф с описанием структуры главной страницы можно найти в приложении. Лого высылается по запросу. Пожалуйста, обозначайте свои условия и сроки. Важное условие: к ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Работа над усовершенствованием галереи, функциональности 2 сайтов Обязательно перед началом работы- личная встречаДизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Для сайта по продаже сувенирки (футболки, кружи, некий аналог cafepress(dot)com) нужно сделать дизайн двух основных страниц: стартовой и каталога базовая концепция страниц и наброски каталога есть, главное - отрисовать это в приятном стильном ...Завершен16 лет назад
- $25
Необходимо сделать мега-лёгкий html-шаблон в стиле http://www.thematicmedia.ru Т.е должно присутствовать: лого, меню(2-х уровневое) и текст.+ какой-то красивый эффект, который бы переключал страницы.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Срочно нужен дизайнер на час. Нужно подчистить и подкоректировать кое какую инфу. Нужно привести в хороший читабельный и легко воспринимаемый вид две схемы с разными обозначениями.Завершен16 лет назад
- $100
Необходимо создать шаблон для сайта + 3 баннера к нему..... - CMS (прислушаемся к исполнителю) - Тематика сайта - Пассажирские перевозки, а именно ТАКСИ - Т.З. нет никакого - Цветов определенных ...Завершен16 лет назад