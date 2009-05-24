Дизайн монтессори

Требуется нарисовать дизайн для сайта http://www.montessori-mir.ru/

Монтессори - это была такая женщина Мари, итальянка, по ее методике обучают детей - более эффективная система обучения чем то, что мы как обычные советские люди получали в дет. садах.

Нужен дизайнер с уклоном на легкость в дизайне и способность передать каплю детства в шапке сайте в виде статического коллажа.

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