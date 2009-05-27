Качественный дизайн для гостиницы. Название "Золотой клен". Логотип такого плана maplegold.ru то есть лист и название. Полное ТЗ с исполнителем. Типовые страницы страницы: Главная, второстепенная, галерея (фотографии), статьи, отзывы, бронирование.
Дизайн + верстка
Приветствую!
Вообщем есть скриншот... вот по образцу сделать дизайн и сверстать его на друпал. очень простой и легкий дизайн! (чтобы было легко его установить на движок) друпал 6.
+ нужно будет дальнейшее сотрудничество: помощь в установке + добавление -удаление каких либо модулей.... (об этом отдельно) НО ЧЕЛОВЕК НУЖЕН ЧТОБЫ И РАЗБИРАЛСЯ С ДИЗАЙНОМ И С ДВИЖКОМ!
оплата по факту!
Скрин высылаю по требованию!
Все пожелание оставляйте тут!
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