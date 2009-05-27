Дизайн + верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок242 просмотра

Приветствую!

Вообщем есть скриншот... вот по образцу сделать дизайн и сверстать его на друпал. очень простой и легкий дизайн! (чтобы было легко его установить на движок) друпал 6.

+ нужно будет дальнейшее сотрудничество: помощь в установке + добавление -удаление каких либо модулей.... (об этом отдельно) НО ЧЕЛОВЕК НУЖЕН ЧТОБЫ И РАЗБИРАЛСЯ С ДИЗАЙНОМ И С ДВИЖКОМ!

оплата по факту!

Скрин высылаю по требованию!

Все пожелание оставляйте тут!

Drupal
16 лет назад
quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель! все сделал качественно. рекомендую!
Работаем 2й раз, сотрудничеством доволен полностью, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад

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