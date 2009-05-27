Дизайн + верстка

Приветствую!

Вообщем есть скриншот... вот по образцу сделать дизайн и сверстать его на друпал. очень простой и легкий дизайн! (чтобы было легко его установить на движок) друпал 6.

+ нужно будет дальнейшее сотрудничество: помощь в установке + добавление -удаление каких либо модулей.... (об этом отдельно) НО ЧЕЛОВЕК НУЖЕН ЧТОБЫ И РАЗБИРАЛСЯ С ДИЗАЙНОМ И С ДВИЖКОМ!

оплата по факту!

Скрин высылаю по требованию!

Все пожелание оставляйте тут!