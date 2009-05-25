Сайт авиаперевозчика

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Требуется выполнить редизайн сайта aviatur.ua

в тех же цветах - синий, серый, красный

2 направления:

туризм и авиабилеты.

примерное кол-во модулей:

1. Поиск авиарейса, бронирование билетов

2. проверка состояние брони

3. бронирование отелей

4. подбор автобусных рейсов

5. поиск тура

6. страноведение

7. горячее предложение

8. карта мира

9. бронирование автомобилей

10. новости

11. контакты

12. вакансии

13. курсы валют

14. погода

15. инфо для туриста

16. о нас

пунекты меню:

1. о компании

2. вакансии

3. конткты (адреса)

4. партнерская программа

примеры внешнего вида:

по туризму - вот примерный виду модулей http://www.demotravel.ru/

по бронированию - http://wecotravel.cz/

и тут тоже..

www.letuska.cz

www.estravel.ee

www.lidot.lv

www.kralovna.cz

www.kupsiletenku.cz

www.wecotravel.cz

www.finncomm.fi

конкурс проводится на такой основе:

Вы показываете приблизительный вариант главной страницы, и если его отбирают, то мы оплачиваем 50% от стоимости работ и работа доводится до конца. Требуется ТОЛЬКО макет, верстка сайта и программирование не нужно.