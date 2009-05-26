Эффективная целевая cтраница (landing page)

Необходим дизайн интернет магазина, с продуманым юзабилити, тематика - мобильные телефоны. Нужно продумать ВСЕ, от меню, корзины, страницы с покупкой товара, до страниц с описанием доставки и гарантий. Пример который мне нравится это ...