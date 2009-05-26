Нужно нарисовать сайт на тему продажи авто, т.е. сайт оказывает услуги в помощи по продаже авто, дизайн нужен не сложный, простой как на примере в скриншоте. http://img7.imageshack.us/img7/3595/f485125d536203.png Дизайн должен ...
Доработать / оживить сайт
Есть сайт по автоэлектрике созданый на базе шаблона. нужно сделать шапку и в целом оживить сайт
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