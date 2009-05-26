Дизайн + верстка сайта-визитки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки314 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта-визитки для фирмы, занимающейся продажей мебели +верстка. Дизайн должен быть достаточно простой, но с изюминкой. Более подробное описание пришлю отдельно на ящик. Указывайте ссылки своих работ на проекты такого рода.

16 лет назад
ludmila89
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров