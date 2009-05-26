Нужно нарисовать сайт на тему продажи авто, т.е. сайт оказывает услуги в помощи по продаже авто, дизайн нужен не сложный, простой как на примере в скриншоте. http://img7.imageshack.us/img7/3595/f485125d536203.png Дизайн должен ...
20 шаблонов Joomla 1.5
Требуется сделать 20 шаблонов для сателлитов на Joomla 1.5.
Для каждого шаблона требуется подобрать уникальный шаблон на сайте www.joomla24.com, редизайнить его (сменить шапку в соответствии с тематикой и названием наших сайтов, изменить цветовую гамму, убрать лишнее и мусор, вычистить внешние ссылки и копирайты).
Срок выполнения работы - 1 неделя. После этого заказа планируется ещё большое количество.
Опыт работы с Joomla обязателен. Жду от всех соискателей ссылки на примеры работ.
ICQ 391 138 014 для связи.
Заявки фрилансеров
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