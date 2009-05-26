20 шаблонов Joomla 1.5

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок278 просмотров

Требуется сделать 20 шаблонов для сателлитов на Joomla 1.5.

Для каждого шаблона требуется подобрать уникальный шаблон на сайте www.joomla24.com, редизайнить его (сменить шапку в соответствии с тематикой и названием наших сайтов, изменить цветовую гамму, убрать лишнее и мусор, вычистить внешние ссылки и копирайты).

Срок выполнения работы - 1 неделя. После этого заказа планируется ещё большое количество.

Опыт работы с Joomla обязателен. Жду от всех соискателей ссылки на примеры работ.

ICQ 391 138 014 для связи.

Joomla
16 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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