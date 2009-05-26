20 шаблонов Joomla 1.5

Требуется сделать 20 шаблонов для сателлитов на Joomla 1.5.

Для каждого шаблона требуется подобрать уникальный шаблон на сайте www.joomla24.com, редизайнить его (сменить шапку в соответствии с тематикой и названием наших сайтов, изменить цветовую гамму, убрать лишнее и мусор, вычистить внешние ссылки и копирайты).

Срок выполнения работы - 1 неделя. После этого заказа планируется ещё большое количество.

Опыт работы с Joomla обязателен. Жду от всех соискателей ссылки на примеры работ.

ICQ 391 138 014 для связи.