Дизайн и верстка дива

Входные данные:

1. картинка 150*150

2. текстовый блок

3. две кнопки «продолжить», «закрыть»

4. кнопка «пуск»

Дизайна дива (эскиз прилагается)

Данный див будет использоваться как всплывающее сообщение для онлайн-консультирования. Используются темно-голубой и светло-голубой цвет. Необходимо «облагородить» данный эскиз, подобрать красивые цвета, комфортную ненапрягающую окантовку (если она нужна вообще), оформить кнопки в согласии с общим стилем, прорисовать хорошо хвостик (див стилизован под пузырь из комикса).

Пожелания – подбор оттенков должен быть приятен для глаз, приветствуется минимализм, возможен ненавязчивый узор/орнамент на фон, умеренная карамельность, отблики , рельефность. Стиль клип-артов, мультяшность не приветсвуется.

Размер – 400*200 без учета хвостика.

Реализовать

1. дизайн дива

2. выезд дива справа в верхнем правом углу страницы по нажатию на «пуск» (див выезжает справа налево, проезжает на треть корпуса дальше от правого края страницы, и возвращается назад до положения практически вплотную к правому краю)

3. неподвижность дива при скроллинге страницы

4. включение скролла при переполнении текстового блока.

5. закрытие дива при нажатии «Х»

Результатом работы должна быть html страница с кнопкой «пуск», по нажатию на которую выезжает див

Должно работать в браузерах:

1. Opera 9+

2. IE 6+

3. FF 2+

Должно работать при разрешениях

1. 1024*768 +