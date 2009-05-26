Нужен дизайн и кодировка (html + css) страницы на русскоязычную публику. Цель - увеличить процент конвертации страницы (максимизировать downloads). Тематика и дополнительные данные будут выданы в начале работы.
Дизайн и верстка дива
Входные данные:
1. картинка 150*150
2. текстовый блок
3. две кнопки «продолжить», «закрыть»
4. кнопка «пуск»
Дизайна дива (эскиз прилагается)
Данный див будет использоваться как всплывающее сообщение для онлайн-консультирования. Используются темно-голубой и светло-голубой цвет. Необходимо «облагородить» данный эскиз, подобрать красивые цвета, комфортную ненапрягающую окантовку (если она нужна вообще), оформить кнопки в согласии с общим стилем, прорисовать хорошо хвостик (див стилизован под пузырь из комикса).
Пожелания – подбор оттенков должен быть приятен для глаз, приветствуется минимализм, возможен ненавязчивый узор/орнамент на фон, умеренная карамельность, отблики , рельефность. Стиль клип-артов, мультяшность не приветсвуется.
Размер – 400*200 без учета хвостика.
Реализовать
1. дизайн дива
2. выезд дива справа в верхнем правом углу страницы по нажатию на «пуск» (див выезжает справа налево, проезжает на треть корпуса дальше от правого края страницы, и возвращается назад до положения практически вплотную к правому краю)
3. неподвижность дива при скроллинге страницы
4. включение скролла при переполнении текстового блока.
5. закрытие дива при нажатии «Х»
Результатом работы должна быть html страница с кнопкой «пуск», по нажатию на которую выезжает див
Должно работать в браузерах:
1. Opera 9+
2. IE 6+
3. FF 2+
Должно работать при разрешениях
1. 1024*768 +
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