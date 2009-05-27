Здравствуйте! ЭТАП №1 http://manity.ru/ - пример вот сайт Что нужно 1 вместо всей лабуды (новости и тд) что под шапкой нужно нарисовать и разместить красиво 9 ...
Дизайн сайта для ООО "СКОРОПОЛИС"
Прошу внимания, нам нужен дизайн сайта, для ООО "СКОРОПОЛИС"
Требования к дизайн сайту - двух цветовая гамма - теплые тона, голубой, жёлтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, бирюзовый, светло бежевый, синий. Приятно выполненный аккуратно сайт, без перегруза информации.
Мы даем разделы,а вы рисуете главную страницу, после этого мы определяем победителя, и тогда нам дорисовывает все внутренние страницы сайта, таковы наши условия Уважаемые.
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