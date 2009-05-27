Дизайн сайта для ООО "СКОРОПОЛИС"

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка1724 просмотра
#1$

Прошу внимания, нам нужен дизайн сайта, для ООО "СКОРОПОЛИС"

Требования к дизайн сайту - двух цветовая гамма - теплые тона, голубой, жёлтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, бирюзовый, светло бежевый, синий. Приятно выполненный аккуратно сайт, без перегруза информации.

Мы даем разделы,а вы рисуете главную страницу, после этого мы определяем победителя, и тогда нам дорисовывает все внутренние страницы сайта, таковы наши условия Уважаемые.

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16 лет назад
sadovnikov
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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