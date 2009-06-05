Требуется сделать обновление главной странички (а, возможно, и других, как пойдет). Внимание должно быть уделено главным образом привлекательности цен на кредиты для фотобанков, сделать все более оригинальным и привлекательным, особенно кнопочки оплаты Webmoney и Яндекс.Деньги. ...
Дизайн сайта
Нужен дизайн для сайта на oscommerce, тематика интернет магазин мебели.
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