Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен73 заявки638 просмотров

Нужен дизайн для сайта на oscommerce, тематика интернет магазин мебели.

16 лет назад
ali-baba
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KoT
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$50
1 день
Работал с Владимиром, выполнял уже 2 работы, все очень понравилось, быстро и качественно, все мой пожелания были учтены и корректировки были сделаны без лишних проблем и разговор.

Заявки фрилансеров

KoT
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
16 лет назад

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