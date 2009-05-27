Здравствуйте! ЭТАП №1 http://manity.ru/ - пример вот сайт Что нужно 1 вместо всей лабуды (новости и тд) что под шапкой нужно нарисовать и разместить красиво 9 ...
Создание дизайна
Здравствуйте, дамы и господа.
Мне необходимо вместе с вами разработать дизайн...вроде бы обыкновенное задание, не отличающееся от остальных...есть одно НО...мне нужна сказка, абсолютный нестандарт - дизайн, который при взгляде на него остается в памяти, позволяет посетителю почувствовать свою исключительность.
Все вы - от профи до новичков конечно умеете рисовать дизайны, но для этой разработки мне нужен лучший из вас. Я готова платить хорошие деньги за хорошую работу, но платить за стандарт не собираюсь.
В первую очередь при оставлении заявки я буду смотреть на портфолио, поэтому если у вас нет нестандартных работ (нестандартное размещение пунктов меню, оригинальное оформление подложки, наличие запоминающихся деталей на сайте), то давайте не будем терять Ваше и мое время.
Сроки разработки - 7-10 дней.
В приложении примерный макет дизайна, отрисованный от руки и комментарии к нему. Я - не художник, поэтому прошу прощения за качество исполнения...но расположение элементов там видно четко. Оговорюсь сразу - дизайн нужен для интернет-магазина.
Возможно, для дизайна нужно будет отрисовать флэш-заставку после которой будет осуществляться вход на сайт. Все эти подробности мне нужно будет обсудить с исполнителем.
С выбранным исполнителем будет заключен Договор на создание дизайна, который даст страховку и исполнителю, и заказчику. Также от исполнителя нужны контактные данные (телефон, ICQ), по которым с ним можно связаться в любой момент.
P.S.Уважаемые исполнители, если вы претендуете на участие в конкурсе, то посмотрите сначала работы на сайте www.anysite.ru - если у вас есть в портфолио работы такого уровня, тогда пишите.
Всем спасибо за желание участвовать. Проект закрываю в связи с началом работы с владельцем сайта, указанного выше.
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