# 1 — $

Здравствуйте, дамы и господа.

Мне необходимо вместе с вами разработать дизайн...вроде бы обыкновенное задание, не отличающееся от остальных...есть одно НО...мне нужна сказка, абсолютный нестандарт - дизайн, который при взгляде на него остается в памяти, позволяет посетителю почувствовать свою исключительность.

Все вы - от профи до новичков конечно умеете рисовать дизайны, но для этой разработки мне нужен лучший из вас. Я готова платить хорошие деньги за хорошую работу, но платить за стандарт не собираюсь.

В первую очередь при оставлении заявки я буду смотреть на портфолио, поэтому если у вас нет нестандартных работ (нестандартное размещение пунктов меню, оригинальное оформление подложки, наличие запоминающихся деталей на сайте), то давайте не будем терять Ваше и мое время.

Сроки разработки - 7-10 дней.

В приложении примерный макет дизайна, отрисованный от руки и комментарии к нему. Я - не художник, поэтому прошу прощения за качество исполнения...но расположение элементов там видно четко. Оговорюсь сразу - дизайн нужен для интернет-магазина.

Возможно, для дизайна нужно будет отрисовать флэш-заставку после которой будет осуществляться вход на сайт. Все эти подробности мне нужно будет обсудить с исполнителем.

С выбранным исполнителем будет заключен Договор на создание дизайна, который даст страховку и исполнителю, и заказчику. Также от исполнителя нужны контактные данные (телефон, ICQ), по которым с ним можно связаться в любой момент.

P.S.Уважаемые исполнители, если вы претендуете на участие в конкурсе, то посмотрите сначала работы на сайте www.anysite.ru - если у вас есть в портфолио работы такого уровня, тогда пишите.

Всем спасибо за желание участвовать. Проект закрываю в связи с началом работы с владельцем сайта, указанного выше.