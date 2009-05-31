Дизайн на заданную тему

Здравствуйте. Нужен дизайн для женского сайта. Одна страница, без верстки.

В аську и приват не писать. Просто показывайте портфолио.

Материалы в атаче. То как сайт будет выглядеть, нарисовала заказчица от руки. Смотрим файл 1.jpg

1.Сайт называется The You

2.Слоган "Будь разной - будь собой"

3.По углам макета узоры. Узоры можно взять из другого файла находящегося в атаче.

4.Два блока, вверху, по 7 в ряду, это будет меню. Пунктов должно быть не 7 а 6.

5.Справа от меню, это коллаж. Надо нарисовать лицо в 3 ракурсах, под ним привлекательные фотки женщин.

6.Форма регистрации не нужна. Она перечеркнута.

7.Далее блок, в котором будут 3 статьи с картинкой, а справа от картинки заголовок статьи, ниже краткий текст.

8.Слева 2 одинаковых блока, с заголовками статей, по 5 шт. в каждом.

9.Справа, там где оранжевая стена, надо поместить стену, которая есть в файле из атача. Там место для рекламы.

10.В центре место под информацию.

11.Основной цвет - нежно салатовый. Что бы было приятно находится на сайте.