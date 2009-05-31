Дизайн на заданную тему

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок344 просмотра

Здравствуйте. Нужен дизайн для женского сайта. Одна страница, без верстки.

В аську и приват не писать. Просто показывайте портфолио.

Материалы в атаче. То как сайт будет выглядеть, нарисовала заказчица от руки. Смотрим файл 1.jpg

1.Сайт называется The You

2.Слоган "Будь разной - будь собой"

3.По углам макета узоры. Узоры можно взять из другого файла находящегося в атаче.

4.Два блока, вверху, по 7 в ряду, это будет меню. Пунктов должно быть не 7 а 6.

5.Справа от меню, это коллаж. Надо нарисовать лицо в 3 ракурсах, под ним привлекательные фотки женщин.

6.Форма регистрации не нужна. Она перечеркнута.

7.Далее блок, в котором будут 3 статьи с картинкой, а справа от картинки заголовок статьи, ниже краткий текст.

8.Слева 2 одинаковых блока, с заголовками статей, по 5 шт. в каждом.

9.Справа, там где оранжевая стена, надо поместить стену, которая есть в файле из атача. Там место для рекламы.

10.В центре место под информацию.

11.Основной цвет - нежно салатовый. Что бы было приятно находится на сайте.

16 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

LYNA
38 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$35
3 дня
Заказ выполнен вовремя и точно по ТЗ. Рекомендую.
Вячеслав четко ставит задачу и вовремя оплачивает проект. Надежный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

LYNA
38 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для ООО "СКОРОПОЛИС"

    $300

    Прошу внимания, нам нужен дизайн сайта, для ООО "СКОРОПОЛИС" Требования к дизайн сайту - двух цветовая гамма - теплые тона, голубой, жёлтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, бирюзовый, светло бежевый, синий. Приятно ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание дизайна

    $500

    Здравствуйте, дамы и господа. Мне необходимо вместе с вами разработать дизайн...вроде бы обыкновенное задание, не отличающееся от остальных...есть одно НО...мне нужна сказка, абсолютный нестандарт - дизайн, который при взгляде на него остается ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется сделать дизайн для существующего проекта

    Проект музыкальный, onmusic.kz, дизайн этот делал сам, поэму многим не нравится, хочу чтобы вы постарались сделать такой дизайн - чтобы пользователь был в шоке от красоты, подбора цветов, и легкости "шаблона".

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обновление дизайна сайта Photostocks.ru

    Требуется сделать обновление главной странички (а, возможно, и других, как пойдет). Внимание должно быть уделено главным образом привлекательности цен на кредиты для фотобанков, сделать все более оригинальным и привлекательным, особенно кнопочки оплаты Webmoney и Яндекс.Деньги. ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменить концепт сайта

    $100

    Есть сайтик: http://kornoff.net/puzair.ru/ Надо поменять шапку и центральную часть (трубу на провод). коротко ТЗ такое: --- Картинка в верхней части страницы (мужчина/девушка в костюме за столом, перед ним ноутбук, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад