Здравствуйте! ЭТАП №1 http://manity.ru/ - пример вот сайт Что нужно 1 вместо всей лабуды (новости и тд) что под шапкой нужно нарисовать и разместить красиво 9 ...
Дизайн сайта по аренде офисных помещений
Нужно разработать дизайн главной и, после его утверждения, информационной страниц сайта который посвящен, предложениям по аренде оффисных помещений производственных площадей.
Общая стилистика должна соответствовать сайту nagatinsky.ru
Цвета — синий, белый, голубой, серый, зеленый
остальное ТЗ вышлю на почту!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $300
Для интернет-магазина занимающегося продажей труб, фитингов, кранов и т.п. нужен дизайн. Как и в любом интернет-магазине на сайте должно быть основное внимание уделено качественному представлению товаров. Нужны различные блоки с разделами, новыми товарам и прочим. ...Дизайн сайтов68 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Срочно нужен дизайн интеллектуально- игрового сайта. Состоять будет из 5 ссылок «Главная», «Игра», «Демо-игра», "Гостевая" и "Техподержка" Можно и шаблонный вариант, важно оригинальность и соответствие с тематикой сайта.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт16 лет назад
- $35
Здравствуйте. Нужен дизайн для женского сайта. Одна страница, без верстки. В аську и приват не писать. Просто показывайте портфолио. Материалы в атаче. То как сайт будет выглядеть, нарисовала заказчица от руки. Смотрим файл ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $300
Прошу внимания, нам нужен дизайн сайта, для ООО "СКОРОПОЛИС" Требования к дизайн сайту - двух цветовая гамма - теплые тона, голубой, жёлтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, бирюзовый, светло бежевый, синий. Приятно ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Разработка Шапки Техническое задание предоставлю исполнителю работы которые понравятсяДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте, дамы и господа. Мне необходимо вместе с вами разработать дизайн...вроде бы обыкновенное задание, не отличающееся от остальных...есть одно НО...мне нужна сказка, абсолютный нестандарт - дизайн, который при взгляде на него остается ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
Проект музыкальный, onmusic.kz, дизайн этот делал сам, поэму многим не нравится, хочу чтобы вы постарались сделать такой дизайн - чтобы пользователь был в шоке от красоты, подбора цветов, и легкости "шаблона".Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен дизайн для сайта на oscommerce, тематика интернет магазин мебели.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется сделать обновление главной странички (а, возможно, и других, как пойдет). Внимание должно быть уделено главным образом привлекательности цен на кредиты для фотобанков, сделать все более оригинальным и привлекательным, особенно кнопочки оплаты Webmoney и Яндекс.Деньги. ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт16 лет назад