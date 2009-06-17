Дизайн сайта по аренде офисных помещений

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен52 заявки468 просмотров

Нужно разработать дизайн главной и, после его утверждения, информационной страниц сайта который посвящен, предложениям по аренде оффисных помещений производственных площадей.

Общая стилистика должна соответствовать сайту nagatinsky.ru

Цвета — синий, белый, голубой, серый, зеленый

остальное ТЗ вышлю на почту!

16 лет назад
pioneris
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$105
5 дней
Приятно с человеком работать. Сделал с первого раза ПРАВИЛЬНЫЙ дизайн :) Работой остался очень доволен, надеюсь поработаем и в следующих проектах.
Замечательный заказчик! Адекватно общается, идет навстречу, задачу ставит очень корректно. Будем еще работать и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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