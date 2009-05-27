Нужен дизайн сайта

Для интернет-магазина занимающегося продажей труб, фитингов, кранов и т.п. нужен дизайн. Как и в любом интернет-магазине на сайте должно быть основное внимание уделено качественному представлению товаров. Нужны различные блоки с разделами, новыми товарам и прочим. Сейчас пишу подробное ТЗ и позже предоставлю его исполнителю.

Вёрстка оплачивается отдельно и в указанную сумму не входит.

Оплата: сейчас у меня недостаточно средств на Webmoney, поэтому, вероятнее всего, оплачу работу переводом в какой-то платёжной системе типа Western Union. Если у вас нормальный рейтинг, то возможна предоплата.

Если вы оставляете предложение, то давайте ссылку на портфолио (если оно не на weblancer.net) и обязательно пишите хотя бы примерную цену за вашу работу.