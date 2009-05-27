Необходимо интегрировать дизайн в Joomla, настроить на сайте форум. Жду ваших предложений. Указывайте стоимость и примерные сроки.
Доработка дизайна сайта
Добрый день !
Есть сайт OfficeNaprokat.ru, продающий офисные услуги в Москве.
Услуги расписаны подробно.
Задача 1 – доработать дизайн сайта, выполнить графическое оформление, иллюстрирующее предлагаемые услуги (анимация, комиксы, пиктограммы, др.) Графика должна доходчиво объяснять, как работают услуги.
Задача 2 – предложить эффективный способ донести предложения с сайта до ЦЕЛЕВОЙ аудитории. Массовый охват и широкая реклама не нужны.
Проект работает и уже начал рекламироваться, поэтому результат нужен достаточно быстро.
Алгоритм работы: вы внимательно смотрите контент сайта и суть предлагаемых услуг. После этого мы голосом (телефон, скайп) обсуждаем работу – порядок выполнения, стоимость, сроки, порядок оплаты. После этого – приступаем к работе. Другие алгоритмы не интересуют. Нет возможности обсуждать голосом – не пишите. Не видели сайта – не пишите, спам и стандартные письма не читаю.
Для связи – тел. (495)648-66-33, ICQ 44-6666-908, [email protected], Вадим
Заявки фрилансеров
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