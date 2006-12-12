$20
Требуется CSS верстка. Требования: - верстка должна быть резиновая, - корректно просматриваться в Mozilla, IE, Opera, - должна быть возможность убрать правый блок с картинками и прилегающую к ней ...
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
18 лет назад
Требуется CSS верстка. Требования: - верстка должна быть резиновая, - корректно просматриваться в Mozilla, IE, Opera, - должна быть возможность убрать правый блок с картинками и прилегающую к ней ...
Нужна качественная верстка. 1000 рублей - это потолок. Больше просто не смогу заплатить. :( Сам работаю как веб-мастер. Просто нет времени. Чтобы качественно было отверстано для IE, Firefox, Opera. ...