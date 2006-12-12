dimaws

Дмитрий dimaws

 
36 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется CSS верстка

    $20

    Требуется CSS верстка. Требования: - верстка должна быть резиновая, - корректно просматриваться в Mozilla, IE, Opera, - должна быть возможность убрать правый блок с картинками и прилегающую к ней ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сложная верстка

    $30

    Нужна качественная верстка. 1000 рублей - это потолок. Больше просто не смогу заплатить. :( Сам работаю как веб-мастер. Просто нет времени. Чтобы качественно было отверстано для IE, Firefox, Opera. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

Отзывы фрилансеров

Vinteger
Виктор 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
81 отзыв(-4)
$29
10 баллов
18 лет назад
Сложная верстка
HTML
Принял работу без вопросов. Оплатил вовремя и в полной мере.
Достаточно сложный проект. Отверстан быстро и качественно. Код структурирован и интуитивно понятен. Одинаково хорошо просматривается в браузерах Opera, IE, Mozilla. Дал недельный "гарантийный" срок на работу. Я доволен.
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