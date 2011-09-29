Создание магазина на базе 1C-Битрикс

Ищем разработчика сайта с интернет-магазином на 1С-Битриксе.

По итогам работы, возможно дальнейшее постоянное сотрудничество по другим проектам.

Лицензия для Битрикса остается за нами.

Нужен интернет-магазин с индивидуальным дизайном (не очень сложным).

По расположению категорий и под категорий, а также со схожим, но упрощенным функционалом как на сайте wildberries.ru и bonprixsecure.com/ru/home.htm

В предложениях по проекту обязательно должны быть следующие данные:

- Стоимость разработки

- Стоимость разработки с вашим дизайном

- Стоимость разработки с дизайном стороннего автора

- Сроки выполнения работы

С разработчиком подписывается доп соглашение о публичном неразглашении информации о выполнении работ по проекту.

ТЗ будет отправлено предварительным кандидатам.