Нужно сделать сайт "под ключ".Дизайн сайта (2 страницы).На главной странице нужна форма обратной связи для консультации,отзывы,информация о компании,контакты. Главный критерий выбора исполнителя - стоимость работы.
Биржа труда
Требуется Биржа труда как отдельный проект (с возможностью запуска и из подпапки).
Функционал:
- зарегистрироваться и разместить анкету
- зарегистрироваться и разместить вакансию
- любой может зарегистрироваться
- администратор может удалять анкеты и вакансии из панели администратора, вставлять текст на главную страницу/тексты на страницы для работодателей и для ищущих работу
- премодерация анкет и вакансий, опционально (по умолч - выключена)
- rss ленты: новостей/вакансий/резюме
- справочный материал (раздел киностудии с их контактами и др. справочная информация, управляется через админку)
- монетизация:
* продажа рекламы (банеры), должно работать вручную
* платные функции работы с объявлениями: закрепить вакансию/анкету, выделить её, поднять на 1е место в списке, должно работать на полном автомате.
* биллинг (ЯДы, webmoney, пластиковые карточки), биллинг обязательно потребуется подключить и настроить.
Жду сроки/цены/подобные проекты если разрабатывали.
Заявки фрилансеров
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