Биржа труда

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок324 просмотра

Требуется Биржа труда как отдельный проект (с возможностью запуска и из подпапки).

Функционал:

- зарегистрироваться и разместить анкету

- зарегистрироваться и разместить вакансию

- любой может зарегистрироваться

- администратор может удалять анкеты и вакансии из панели администратора, вставлять текст на главную страницу/тексты на страницы для работодателей и для ищущих работу

- премодерация анкет и вакансий, опционально (по умолч - выключена)

- rss ленты: новостей/вакансий/резюме

- справочный материал (раздел киностудии с их контактами и др. справочная информация, управляется через админку)

- монетизация:

* продажа рекламы (банеры), должно работать вручную

* платные функции работы с объявлениями: закрепить вакансию/анкету, выделить её, поднять на 1е место в списке, должно работать на полном автомате.

* биллинг (ЯДы, webmoney, пластиковые карточки), биллинг обязательно потребуется подключить и настроить.

Жду сроки/цены/подобные проекты если разрабатывали.

14 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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