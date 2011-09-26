Прошу прощения за повторное размещение проекта. Изначально плохо сформулировал задачу из-за некомпетентности в данном вопросе. Необходимо создать красивый сайт-визитку для фирмы, занимающейся алмазной резкой бетона и сверлением отверстий. Объем - от одной ...
Создание интернет-магазина на базе CMS 1C-Битрикс
Ищем разработчика интернет-магазина на Битриксе.
Оплата только посредством "безопасной сделки".
Битрикс еще не куплен, готовы рассмотреть ваши предложения.
Как показывает практика, хороший разработчик не всегда является хорошим дизайнером, а хороший дизайнер довольно редко сможет потягаться с профессионалом в разработке. Но мы ещё надеемся на чудо! )))
Поэтому, на утверждение дизайна дается 2 (две) попытки! Если нас не устраивает – заказываем у стороннего дизайнера.
В предложениях по проекту ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть следующие данные:
- Стоимость разработки с вашим дизайном
- Стоимость разработки с дизайном стороннего автора (макет в PSD)
- Сроки выполнения работы
Предложения, без указанных выше данных, рассматриваться не будут!
Отбор кандидатов будет производиться по следующим параметрам (сверху вниз, в порядке уменьшения значимости):
- Цена
- Срок
- Опыт разработки схожих проектов (богатое портфолио)
- Положительные отзывы прошлых заказчиков
Подробное тех. задание прилагается. Есть вопросы? В личку!
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