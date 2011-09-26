Создание интернет-магазина на базе CMS 1C-Битрикс

Ищем разработчика интернет-магазина на Битриксе.

Оплата только посредством "безопасной сделки".

Битрикс еще не куплен, готовы рассмотреть ваши предложения.

Как показывает практика, хороший разработчик не всегда является хорошим дизайнером, а хороший дизайнер довольно редко сможет потягаться с профессионалом в разработке. Но мы ещё надеемся на чудо! )))

Поэтому, на утверждение дизайна дается 2 (две) попытки! Если нас не устраивает – заказываем у стороннего дизайнера.

В предложениях по проекту ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть следующие данные:

- Стоимость разработки с вашим дизайном

- Стоимость разработки с дизайном стороннего автора (макет в PSD)

- Сроки выполнения работы

Предложения, без указанных выше данных, рассматриваться не будут!

Отбор кандидатов будет производиться по следующим параметрам (сверху вниз, в порядке уменьшения значимости):

- Цена

- Срок

- Опыт разработки схожих проектов (богатое портфолио)

- Положительные отзывы прошлых заказчиков

Подробное тех. задание прилагается. Есть вопросы? В личку!